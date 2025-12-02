Con tres partidos se reanuda el torneo de béisbol de invierno

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Con tres partidos a celebrarse simultáneamente se reanudará hoy el torneo de béisbol invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

En el estadio Quisqueya, los Tigres del Licey reciben la visita de los Gigantes del Cibao, encuentro a iniciar a las 7:30 de la noche.

Los francomacorisanos vienen de vencer a los Tigres el pasado domingo en el Estadio Julián Javier.

Los Gigantes ocupan la cuarta posición de la justa con récord de 13-17, mientras los azules comparten el último puesto con los Leones del Escogido con igual foja de 13-18.

En el Estadio Cibao, los punteros de las Aguilas Cibaeñas chocarán con los Leones del Escogido.

Los Leones vienen de perder un juego de película ante las Estrellas Orientales, cuando Emmanuel Valdez conectó un gran slam con bases llenas en la novena entrada, con un dramático triunfo.

Reconocen a Tavárez

Las Aguilas Cibaeñas honraron la trayectoria de uno de sus principales íconos, el lanzador Julián Tavárez, retirando el número 50 que utilizó durante su larga estadía con el equipo, previo al partido contra los Tigres del Licey, la tarde-noche del sábado en el Estadio Cibao, durante el juego del sábado.

En un abarrotado estadio Cibao que fue testigo de grandes hazañas de Julián Tavárez, las Águilas reconocieron el orgullo con que el “Muñeco” vistió la franela número 50.

Tavárez estuvo acompañado de su compañeros.