¡Truenan bates RD! Soto, Machado y Caminero pegan jonrones

JOSÉ CÁCERES

En un partido histórico para la República Dominicana, la Selección Nacional de Béisbol aplastó con holgada anotación de 12 vueltas por cuatro al equipo de los Tigres de Detroit, de la Liga Americana, en el primero de dos choques de fogueos que escenifican en el Estadio Quisqueya “Juan Marichal”, presenciado a casa llena por miles de fanáticos.

La fiesta de batazos fue encabezada por Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero, quienes pegaron jonrones consecutivos en el cuarto acto para virar el marcador 8-4 a favor de los criollos.

Dominicana bateó 19 imparables, mientras que Detroit se fue con nueve.

Soto bateó de 4-2 con tres producidas; Fernando Tatis de 3-3 con dos empujadas y Manny Machado de 2-2 con una producida y Junior Caminero de 4-4 con una remolcada. Otros que brillaron Carlos Santana 2-2, Gerardo Perdomo de 3-2 con dos anotadas y Jeremy Peña de 2-2.

Por Detroit, el gran prospecto, Kevin McGonigle batea jonrón y hit con tres remolcadas.

El partido lo inició por la República Dominicana, el veterano Luis Severino, quien fue atacado con tres carreras en dos entradas por la batería de los Tigres de Detroit. Los relevistas hicieron buen trabajo.