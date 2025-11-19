Valdez llega a 28 victorias ante Gigantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LICEY 3 GIGANTES2

El lanzador abridor derecho César Valdez tiró en blanco durante seis sólidos episodios de solo tres hits y Cal Stevenson despachó cuadrangular solitario para conducir anoche a los Tigres del Licey a una victoria 3-2 sobre los Gigantes del Cibao, en el estadio Quisqueya.

Con su gran actuación, Valdez (1-0) llegó a 28 victorias en su gloriosa carrera con los bengaleses para empatar con esa cifra con Juan Jiménez, Arturo Peña y Mario Soto en la lista histórica de victorias del circuito. En su labor completa, el derecho no regaló boleto y abanicó a un bateador.

Perdió Wily Peralta (1-1), quien lanzó cuatro innings de una vuelta, el jonrón de Stevenson, con tres boletos y cuatro ponches. Jeasn Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para su cuarto salvamento.

Con su victoria, los Tigres ponen su récord en 9-11, mientras que los Gigantes tienen ahora foja de 7-12.

Por los Gigantes, Pablo Reyes conectó un jonrón solitario y un doble; Julio Carreras par de hits; Deyvison De Los Santos y Johan Rojas un imparable.

Por los Tigres, Stevenson conectó su jonrón; Sergio Alcántara y Michael De La Cruz triples remolcadores y Gustavo Núñez un hit.

Los Tigres del Licey tomaron el control del partido 1-0 en la baja de la tercera entrada por cuadrangular solitario de Cal Stevenson .

Los azules ampliaron en la baja del séptimo por triples remolcadores “back to back” de Sergio Alcántara y Michael De La Cruz.

Los Gigantes descontaron 3-1 con jonrón de Pablo Reyes.

Los Gigantes se acercaron aún más 3-2 en la alta del octavo por imparable empujador de Johan Rojas ante el relevista Misael Tamarez.