Vladimir Guerrero: “Ya soñaba con estar en el terreno por mi país”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Pisar el terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal vistiendo la camiseta de República Dominicana, ha representado para Vladimir Guerrero el inicio de un sueño que se convierte en realidad.

“Ya quería estar en el terreno de juego, representando a mi país”, dijo Guerrero en una entrevista concedida al comunicador Omar Guzmán.

La noche de ayer inició la serie de dos partidos entre la selección de República Dominicana y los Tigres de Detroit en ruta al Clásico Mundial que para los dominicanos empieza el próximo viernes en la ciudad de Miami.

“Orgulloso de poder jugar en mi país, al frente de nuestro público, que durante la temporada de Grandes Ligas lo extrañamos muchísimos, aunque sabemos que nos siguen por la televisión”, planteó el estelar jugador de Grandes Ligas.

Recordó que es la primera vez que representa a la República Dominicana, lo cual agradeció, en primer lugar, a Dios, así como a Nelson Cruz, gerente general del plantel dominicano y al manager Albert Pujols.

Resalta que la experiencia de jugar en el país, les pone las pilas a los integrantes de la escuadra quisqueyana para cuando inicie el clásico, el próximo viernes. Dijo que está altamente orgulloso de formar parte de este grupo de estrellas de las Grandes Ligas, entre los que resaltan Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Julio Rodríguez, Ketel Marte, entre otros.

Guerrero Jr. planteó que esta es la primera vez que uno de los Guerrero representará a República Dominicana en un Clásico Mundial de Béisbol.

“Espera que este año será especial y que traeremos a nuestro país el título de campeón”, sostuvo el hijo del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero.

La República Dominicana finalizará hoy su serie de dos partidos de fogueos frente al equipo de Grandes Ligas Tigres de Detroit en el remozado estadio Quisqueya Juan Marichal.

El próximo viernes debutará en el clásico ante el conjunto de Nicaragua.

La selección de República Dominicana está conformada por una constelación de estrellas de Grandes Ligas y sale entre los favoritos para ganar la corona.