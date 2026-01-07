Beltrán y Jones rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Todo luce indicar que el puertorriqueño Carlos Beltrán (88.3%) y el curazoleño Andruw Jones (84.7%) serán electos al Salón de la Fama de Cooperstown, a juzgar por las boletas dadas a conocer por la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento se han hecho públicas 137 boletas, las cuales representan el 32.3% de un total de 424 boletas.

Se necesita un mínimo de 318 boletas (75%) para ser electo.

Estos son los 10 jugadores con los más altos porcentajes recibidos hasta el momento en las papeletas de votación:

1. Carlos Beltrán 88.3%

2. Andruw Jones 84.7%

3. Chase Utley 66.4%

4. Félix Hernández 58.4%

5. Andy Pettitte 56.2%

6. Alex Rodríguez 48.9%

7. Manny Ramírez 44.5%

8. Bobby Abreu 38.7%

9. Cole Hamels 32.1%

10. Jimmy Rollins 27.0%

Carlos Beltrán Beltrán está en su cuarto año en las papeletas de votación. Participó en 20 temporadas en Grandes Ligas (1998-2017): Reales de Kansas City (1998-2004), Astros de Houston (2004, 2017), Mets de Nueva York (2005-2011), Gigantes de San Francisco (2011), Cardenales de San Luis (2012-2013), Yankees de Nueva York (2014-2016) y Texas Rangers (2016).

Vio acción en 2,586 juegos, 11,031 apariciones al plato, 9,768 turnos, 1,582 anotadas, 2,725 hits, 565 dobles, 78 triples, 435 jonrones, 1,587 remolcadas.

Además de 312 bases robadas, 1,084 bases por bolas, 1,795 ponches, 4,751 basea alcanzadas y AVG .279.

Logros

Fue seleccionado a 9 Juegos de Estrellas. 3 Guantes de Oro, 2 Bates de Plata, Novato del Año de la Liga Americana en 1999 y Premio Roberto Clemente en 2013

Andruw Jones

Jones está en su noveno año en las papeletas de votación.

Jugó durante 17 temporadas en Las Mayores (1996-2012): Bravos de Atlanta (1996-2007), Dodgers de Los Ángeles (2008), Texas Rangers (2009), Medias Blancas de Chicago (2010) y Yankees de Nueva York (2011-2012).

Participó en 2,196 partidos, 8,664 apariciones al plato, 7,599 turnos, 1,204 anotadas, 1,933 hits, 383 dobles, 36 triples, 434 jonrones, 1,289 remolcadas, 152 bases robadas.

Además de 891 bases por bolas y 1,748 ponches.

Logros

5 Juegos de Estrellas, 10 Guantes de Oro, Bate de Plata (2005), Premio Hank Aaron de la Liga Nacional en 2005.

También lideró la Liga Nacional en jonrones (51) y remolcadas (128) en el 2005.