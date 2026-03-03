BHD patrocinador oficial equipo de República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco BHD es el patrocinador oficial del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y como parte de este patrocinio lanzó la campaña “Clásico de nosotros” para promover el orgullo nacional por el béisbol y el apoyo al equipo dominicano en el evento que se celebrará este mes.

Este esfuerzo es una extensión de la alianza que BHD ha mantenido por más de dos décadas con la Major League Baseball, así como el compromiso de la entidad financiera de apoyar este deporte insignia de República Dominicana.

“El béisbol es una herramienta de cambio que contribuye al desarrollo social de nuestro país, por eso apoyamos este deporte a través de diferentes acciones como una propuesta de valor financiera y no financiera para los prospectos de las académicas de la MLB en nuestro país. Adicional, contamos con el patrocinio del equipo dominicano en el Clásico 2026”.