Bichette llega a un acuerdo con los Mets

Un día después de quedarse cortos en la puja por Kyle Tucker, los Mets llegaron a un acuerdo de tres años y US$126 millones con el infielder Bo Bichette, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el viernes.

El club no ha confirmado el pacto.

Jon Paul Morosi, de MLB.com, informa que los Mets tienen pensando utilizar a Bichette en la antesala.

Los Mets adquirieron al intermedista Marcus Semien por el patrullero Brandon Nimmo en noviembre.

La interrogante que rodeaba a Bichette —y a los Azulejos como club— al entrar a la temporada pasada era si el 2025 sería un año de repunte o más de lo mismo, luego de que el equipo terminara en el último lugar en el Este de la Liga Americana.

Tanto el jugador como el equipo respondieron de manera enfática. Tras una campaña del 2024 empañada por lesiones y bajo rendimiento, Bichette recuperó su forma como el bateador estelar que encabezó la Liga Americana en hits durante el lapso de tres temporadas del 2021 al 2023.

Mientras tanto, los Azulejos ganaron el Este de la Liga Americana y quedaron a una victoria de un título de Serie Mundial.

Al finalizar la campaña, Toronto le extendió una oferta calificada a Bichette, la cual el infielder rechazó. La oferta, que le habría pagado US$22.025 millones para el 2026, lo ataba a una compensación Draft.