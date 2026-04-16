Bike Kite Fest 2026: deporte, música y cultura se unen

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La República Dominicana se prepara para recibir uno de los eventos más innovadores de su historia: el Bike Kite Fest 2026, una propuesta que fusiona deporte, música y cultura en una experiencia única.

Organizado por Cibao Atlántico en colaboración con Uveros Village, el festival se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio en Playa Buen Hombre, uno de los destinos más privilegiados del Caribe para los deportes acuáticos.

Con una visión clara de posicionar este enclave como uno de los mejores spots del mundo para el kitesurf, el evento reunirá a atletas de élite, artistas nacionales y miles de visitantes en una experiencia sin precedentes en la región.

La apertura del festival estará marcada por una exigente competencia de ciclismo de 100 kilómetros, que culminará en la costa de Buen Hombre, dando paso a uno de los momentos más esperados: la competencia internacional de kitesurf en modalidad Big Air. Este segmento contará con jueces oficiales de la Global Kitesports Association, garantizando estándares de evaluación de clase mundial.

El nivel competitivo estará respaldado por una atractiva bolsa de premios: 7,000 dólares para los ganadores masculino y femenino, y 3,500 dólares para la categoría junior. Entre los participantes destacan figuras internacionales como Victoria Bragnot, Lorenzo Casati, Leonardo Casati y Mikaili Sol, junto a talentos locales como Josué Suan, Joselito del Rosario, Luis Cruz y Miguel Ángel.

Más allá del deporte, el Bike Kite Fest 2026 se proyecta como un festival multidisciplinario de gran escala. Una segunda tarima, ubicada en la playa, acompañará en tiempo real las competencias deportivas.

La infraestructura está diseñada para albergar a miles de asistentes, con más de 2,000 espacios de camping que ofrecerán una experiencia.