Shakur Stevenson conquista el título superligero tras vencer a Teófimo López en Nueva York

Nueva York, 31 ene (EFE).- El estadounidense Shakur Stevenson barrió al hondureño-estadounidense Teófimo López en el Madison Square Garden, en Nueva York, y le arrebató el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) en una victoria por decisión unánime de los jueces tras una actuación muy dominante en la que ganó 11 de los 12 asaltos.

Las cartulinas mostraron un triple 119-109 a favor del estadounidense Shakur Stevenson (25-0, 11 KOs), que firmó un combate estelar y sacó de sus casillas a Teófimo López (21-2, 13 KOs), quien no pudo exhibir su característico estilo ultraofensivo ante un rival que fue amo y señor del cuadrilátero en todo momento.

Empezaron ambos tanteándose en las distancias y seleccionando los golpes, pero ya desde los primeros asaltos, Shakur Stevenson se sentía más cómodo sobre el ring, cada vez mostrándose más ofensivo en sus pocos pero efectivos ataques con su 'jab'.

Teófimo, que al principio había cuajado varios asaltos ligeramente revolucionado, se veía superado por las circunstancias, sin saber si ir a la desesperada ante un rival que le defendía con solvencia sus aproximaciones o bajar el ritmo de sus ataques y renunciar a parte de su estilo.

El púgil hondureño-estadounidense demostraba su impotencia en ofensivas de varios intentos de golpes que terminaban sin éxito. En los últimos asaltos, "The Takeover" recibió puñetazos certeros de Shakur que le enrojecieron la cara hasta el punto de terminar el combate con la ceja abierta y sangrando.

Shakur finalizó el combate por todo lo alto, con varios golpes limpios en la cara de López que hicieron rugir al público. La afición aclamó durante toda la pelea a Stevenson, nacido en el estado vecino de Nueva Jersey, mientras que López, oriundo de Brooklyn, recibía algunos aplausos y muchos abucheos y pitos.

Al sonar la campana final, Shakur se fue a celebrar su actuación rápidamente subiéndose al ensogado, a sabiendas de que las valoraciones de los jueces le eran muy favorables en todos los asaltos. Este era su primer combate en categoría superligera.

Shakur, a sus 28 años, se convierte en campeón mundial de cuatro pesos distintos después de conseguirlo en categoría pluma, superpluma, ligera y ahora superligera.

Al término del combate, Teófimo asumió la derrota y aseguró que seguirá "ganando y peleando".

Mientras, Shakur dijo que la pelea fue "fácil" y retó al boxeador británico Conor Benn a una pelea, a quien había visto durante la noche en el Madison Square Garden. Benn subió al ring y aceptó el desafío.

El combate entre Shakur y Teófimo fue el plato fuerte de 'The Ring VI', una velada de boxeo en Nueva York que colgó el cartel de entradas agotadas un par de días antes.

Al margen del evento principal, la noche contó con otras cinco peleas. Keyshawn Davis ganó el segundo duelo más importante de la noche, superando al estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana Jamaine Ortiz, a quien venció por nocaut técnico en el último asalto.

Bruce Carrington noqueó al mexicano Carlos Castro y se llevó el título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

El hispanoecuatoriano Kevin Castillo le endosó la primera derrota de su carrera a Ziyad Al Maayouf en categoría de peso wélter con una victoria por decisión unánime de los jueces.

Austin ‘Ammo’ Williams batió a Wendy Toussain en peso mediano por decisión unánime.

En categoría de peso pesado, Jarrell Miller venció a Kingsley Ibeh por decisión dividida. Miller dejó la imagen cómica de la noche durante su pelea, cuando un golpe de su contrincante le quitó su peluca y, al terminar el asalto, el boxeador la tiró al público entre risas.