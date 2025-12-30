Bonao conquista la Copa Invitacional de Judo

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La representación de la Asociación de Judo de Monseñor Nouel (Bonao) obtuvo el primer lugar del Torneo Invitacional de Judo celebrado con la participación de atletas provenientes de clubes y asociaciones, a nivel nacional.

El selectivo de Bonao consiguió un total de 1,098 puntos, tras obtener 10 preseas doradas, nueve de plata y ocho de bronce, para alzarse con el trofeo de primer lugar. El Club Villa Francisca, con 341 puntos, producto de tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, ocupó el segundo peldaño en la justa deportiva. Con 210 puntos (dos oros y una plata), la Asociación de Judo de la provincia Santo Domingo conquistó el trofeo de tercer puesto.

Previo al inicio de las competencias se llevó a cabo una breve ceremonia de inauguración, en la que estuvieron los miembros del comité ejecutivo de la asociación de judo de Monseñor Nouel, autoridades del municipio y directivos de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

El presidente de la Asociación de Judo de Monseñor Nouel, Roberto Gerez, agradeció la participación de las diferentes delegaciones de clubes y asociaciones presentes en el torneo. El dirigente deportivo dijo que el certamen tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los atletas de las categorías menores.

El torneo contó con el aval de la Fedojudo y contó con la presencia de Gilberto García, presidente Fedojudo, Luisa Martínez, secretaria general, Wilkin Ogando, director técnico, y miembros del comité ejecutivo de la Asociación de Judo de Monseñor Nouel.

Estuvieron presente en la premiación Roberto Gerez, presidente de la Asociación de Judo de Bonao, María Polanco, presidente del club Villa Francisca, y Luisa Martínez.