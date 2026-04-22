Brayan Bello: “Es difícil jugar en frío, pero vamos a mejorar y seguir ganando juegos”

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

El lanzador dominicano Brayan Bello, de los Boston Red Sox, abordó diversos temas previo al primer juego de la serie ante los New York Yankees en el Fenway Park.

En un tono jocoso, la conversación inició con el comunicador deportivo Junior Matrillé sobre el impacto del frío en el inicio de temporada, provocando una sonrisa del derecho antes de admitir con sinceridad que no es de su agrado.

“No me gusta el frío, es más difícil jugar así”, expresó Bello, aunque de inmediato dejó claro que tanto él como sus compañeros mantienen el enfoque en el trabajo diario.

“Estamos trabajando fuerte para mejorar, son pocos juegos todavía, pero tenemos que seguir ganando”.

Bello, de 26 años y en su quinta temporada en las Grandes Ligas, presenta en la actual campaña marca de 1-2 en cuatro presentaciones, con efectividad de 6.75, 12 boletos y 13 ponches, números que reflejan el proceso de ajuste en este inicio de temporada.

Al referirse a la responsabilidad de lanzar para una organización de tanto prestigio como Boston, el serpentinero dominicano fue enfático en su orgullo. “Es algo grande, una organización con mucha historia, y para mí es un honor representar este equipo”, señaló.

Sobre el momento que atraviesan los Medias Rojas, Bello mostró confianza en una pronta recuperación, incluso vinculando el rendimiento con las condiciones del clima.

“Estoy convencido de que cuando el clima mejore, el equipo también va a mejorar. No hay preocupación en el camerino”, aseguró.

Finalmente, el quisqueyano destacó lo que significa para él formar parte de la franquicia, resaltando el entorno que rodea al equipo. “Jugar aquí es increíble, es una de las mejores fanaticadas y uno de los mejores estadios. Me siento súper orgulloso de estar aquí”, concluyó.