¡Brilló! Marileidy logró podio de calidad

La estrella olímpica y mundial en los 400 metros en el atletismo de la República Dominicana, Marileidy Paulino, tuvo un resonante 2025 cargados de muchas resonantes victorias y donde logró mantener los podios de calidad, en los grandes eventos en los que vio acción.

La atleta de Don Gregorio, Nizao de Baní, concluyó la temporada de atletismo de este año con una importante victoria en los 400 metros del meeting ATHLOS NYC 2025, disputado en Nueva York el pasado 10 de octubre.

En las competencias de la Liga Diamante, la criolla dio lo mejor de sí y se enfrentó a rivales de gran calibre en la pista.

Marileidy Paulino, quien había ganado el primer lugar en tres años consecutivos como fueron en el 2022, 2023 y 2024, este año no tuvo la mejor de la suerte y se tuvo que conformar con la presea de plata.

Semanas después, Paulino, quien compitió en el Campeonato Mundial y llegó como una de las favoritas para llevarse el primer lugar y así retener su corona de campeona.

En el Mundial de Tokio, la dominicana tuvo que enfrentarse a una atleta que venía a invadir los 400 metros, ya que Sydney McLaughlin-Levrone, era la campeona olímpica en los 400 metros con vallas.

En Tokio 2025, Sidney decidió abandonar la competencia en los 400 metros con vallas y probar suerte en los 400 planos.

Paulino, luego de llegar en segundo peldaño en la pista en el Mundial, proclamó a la prensa mundial: “Estoy orgullosa de mí y les aseguro que me siento una ganadora”.

Y abundó: “Tengo cinco años compitiendo y enfrentándome a la pista. No paro de correr”.

La gacela criolla quiso minimizar la derrota en el Mundial diciendo que ya había logrado varias medallas de oro en ese tipo de eventos.