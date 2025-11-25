¡Un bronce! Aportó Tiro al Plato en los Bolivarianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú.

La República Dominicana se adjudicó la medalla de bronce en la modalidad skeet equipo del torneo de Tiro al Plato que se celebra en el Polígono de Tiro Las Palmas como parte de los XX Juegos Bolivarianos que se llevan a cabo en esta ciudad.

La representación quisqueyana, integrada por Julio Elisardo Dujarric, Máximo Tavárez y Stefano Hazoury se hizo del tercer lugar al quebrar 199 platos de 225 posibles.

El oro lo ganó el selectivo de Guatemala, con 212 platos acertados, mientras que Perú consiguió la presea de plata, con 205 platos al suelo de 225 posibles en las cinco rondas.

La delegación dominicana sumó esa medalla de bronce en la segunda jornada este lunes.

El metal de tercer lugar fue ganado por el equipo de la modalidad skeet de Tiro al Plato, mientras que las dos competidoras de la lucha se quedaron a las puertas de ganar el bronce, al igual que el equipo mixto de bádminton.

RD lleva cinco preseas

La República Dominicana suma un total de cinco medallas, incluidas una de oro, dos de plata y par de bronce, para situarse en el séptimo puesto del medallero general.

Softbol ganó

El seleccionado de softbol femenino consiguió su primera victoria por la vía del nocaut ante Bolivia, en tanto que el equipo masculino de hockey sobre césped fue superado por Chile. Samuel Pérez, en IQFOIL, modalidad de vela, se mantiene en la tercera posición tras la primera jornada.

Pesas buscará medallas hoy

Para la jornada de este martes, pesas concluirá su participación con una atleta, mientras que lucha enviará al colchón a cuatro atletas en busca de sumar más preseas.

Lucha, estilo libre

Las dos atletas crioillas de lucha se quedaron cortas en sus respectivos combates por lograr el bronce.