Caminata Campo Travieso une a la comunidad de la UNPHU en los Juegos Intramuros 2026

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La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) celebró la tradicional Caminata Campo Travieso, actividad incluida dentro del programa oficial de los Juegos Intramuros 2026, desarrollados en el marco del 60 aniversario de la institución académica.

La jornada deportiva congregó a estudiantes, colaboradores administrativos, egresados y representantes de la extensión universitaria de La Vega, quienes participaron en un recorrido realizado dentro del campus, fomentando la integración institucional, el espíritu competitivo y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria.

Durante la actividad se compitió en diversas categorías, aplicándose un sistema de puntuación por equipos que fortaleció el sentido de pertenencia, la cooperación y el trabajo conjunto entre facultades y grupos participantes.

Previo al inicio oficial, la directora de deportes, licenciada Aquilina Figueroa, ofreció las palabras de bienvenida y motivación deportiva, acompañada por el coordinador de deportes de la Fundación Pedro Henríquez Ureña, ingeniero Rafael Villalona, quien tuvo a su cargo el corte de cinta que dejó formalmente inaugurada la caminata.

La Caminata Campo Travieso forma parte de la agenda central de los Juegos Intramuros 2026, evento que integra múltiples disciplinas deportivas y recreativas orientadas al desarrollo integral del estudiantado y al fortalecimiento de la identidad institucional.

Las premiaciones y reconocimientos serán entregados durante el acto de clausura de los Juegos Intramuros, programado para el próximo 22 de mayo, con la participación de autoridades universitarias y miembros del comité organizador.

Con este tipo de iniciativas, la UNPHU reafirma su compromiso con la promoción del bienestar, la participación activa y la formación integral, impulsando una educación centrada en el desarrollo humano, el liderazgo y la vida universitaria.