¡Canotaje y Bádminton! Brillan en Bolivarianos

LIMA, Perú.

El bádminton y el canotaje se anotaron ayer en el medallero de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima.

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident pasaron a la final de dobles femeninos del torneo de bádminton, y obtuvieron el derecho de pelear la final por el oro este jueves ante el dueto de Guatemala.

Las quisqueyanas derrotaron 2 sets por 1 a las representantes de Colombia, en un emocionante partido celebrado en el Polideportivo Videna 02.

Mientras, Cristian Guerrero García, en canotaje, modalidad K1 200 metros, arribó en la tercera posición para adjudicarse la medalla de bronce de la especialidad.

El equipo de softbol femenino derrotó a Bolivia y disputará la presea de bronce ante este mismo seleccionado. La delegación se mantiene en el séptimo puesto con un oro, cinco medallas de plata y seis de bronce, para un total de 12 metales.

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident avanzaron a la final de dobles femeninos al derrotar 2 sets por 1 a la pareja, integrada por Juliana Giraldó Andrade y Karen Patiño Marin, de Colombia, en la semifinal del torneo de bádminton de los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad.

Con el triunfo, Jiménez y Confident aseguraron la presea de plata y enfrentarán este jueves al dueto de Guatemala, integrado por Nikte Sotomayor y Diana Corletto, que venció 2-0 (21-14, 21-17) a las peruanas Inés Castillo y Namie Miyahira.

“Ha sido un juego muy difícil, teníamos el compromiso de cambiar el color de la medalla y lo hicimos”, destacaron Nairobi y Clarissa al concluir el partido.

En los cuartos de final, Jiménez y Confident doblegaron 2 sets por 0 (21-18, 21-16) a las salvadoreñas Daniel Hernández y Fátima Centeno. En dobles masculinos, el dueto dominicano Taveras y Linarez perdió por 2-0 (21-12, 21-16) ante la pareja Wu- Barios.