Carlos Adames se alista para la defensa de título ante Williams

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Carlos Adames (Caballo Bronco) ha intensificado sus entrenamientos para la defensa de su título de campeón mundial, programado para el 31 de este mes en el Madison Square Garden de Nueva York y contra el estadounidense Austin “Ammo” Williams.

“Caballo Bronco” es el campeón regular peso medio (160 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Es el único dominicano que ostenta una corona mundial de boxeo y el 31 de este mes buscará prolongar su reinado.

“No hay de otra, subiré a ganar y regresaré a mi país (República Dominicana) con el título”, dijo.

Para Adames será la tercera defensa como campeón regular que realiza de su corona, conquistada el 8 de octubre del 2022, cuando venció por nocaut en tres asaltos al mexicano Juan Macías Montiel.

Desde que se corono campeón mundial, “El Caballo Bronco” Adames ha realizado cuatro defensas, sin embargo, la primera fue en condición de campeón interino contra el estadounidense Julián Williams, a quien noqueó en el noveno. Su primera defensa como monarca regular fue ante Terrel Gausha, a quien le ganó por decisión unánime y luego empató en Arabia Saudita contra el inglés Hamzah Sheeraz en un combate donde todos lo vieron ganar, menos los jueces.

El combate entre “El Caballo Bronco “Adames y Williams será parte de la cartelera denominada “The Ring 6”, y que será encabezada por la pelea entre Teófimo López vs. Shakur Stevenson.

“El Caballo Bronco”, quien no pelea desde febrero del 2025, presenta récord de 24 victorias con 18 nocauts, un empate y una derrota.

De su lado, Austin Williams tiene marca de 19 triunfos incluyendo 13 por la vía del nocaut en contra de un revés.

“El Caballo Bronco “Adames se ha mantenido entrenando por espacio de tres meses en la ciudad de Las Vegas, Nevada, bajo las orientaciones del experimentado entrenador cubano Ismael Salas

El combate podrá ser visto a través de la afamada plataforma DAZN.