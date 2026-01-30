Carlos Adames expondrá mañana su título mundial

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames defenderá mañana (sábado) su título de campeón mundial peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el estadounidense Austin Williams.

El esperado combate será efectuado en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Se trata de la segunda defensa que hará el dominicano desde que fue ascendido a campeón regular del CMB.

Adames fue campeón interino antes de ser elevado al estatus absoluto y se reafirmó al vencer a Terrell Gausha.

En febrero de 2025 empató ante Hamzah Sheeraz y, tras un largo período de inactividad, está obligado a ofrecer respuestas en Nueva York, en un escenario de máxima exigencia.

El aspirante a despojar a Carlos Adames de la corona mundial, Austin Williams, es uno de los boxeadores en los que más ha confiado Matchroom Boxing dentro del mercado estadounidense.

Para Williams será el mayor reto de su trayectoria profesional.

Su prueba más dura hasta ahora fue precisamente Hamzah Sheeraz, que lo derrotó en junio de 2024.

Desde entonces, ha encadenado tres victorias que le han abierto la puerta a esta oportunidad mundialista.

La pelea formará parte de la cartelera cuyo turno estelar está reservado por el enfrentamiento que protagonizarán Teofimo López y Shakur Stevenson por el título mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo, en poder del primero.

El dominicano Adames ha declarado que está listo para retener su título y regresar a su país, República Dominicana, para celebrar otra victoria en su exitosa carrera como boxeador profesional.