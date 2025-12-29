Carlos Adames, con fecha para defender faja mundial

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Carlos Adames (Caballo Bronco) tiene fecha y rival para la defensa de su título de campeón mediano (160 libras) por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El nativo de Elías Piña subirá al cuadrilátero el 31 de enero próximo para enfrentar al estadounidense Austin “Ammo” Williams en el Madison Square Garden de Nueva York.

Será la cuarta ocasión en la que el dominicano sube al ring en calidad de campeón mundial defensor, condición que obtuvo el 8 de octubre del 2022, tras vencer en apenas tres asaltos al mexicano Juan Macías Montiel.

Se resalta, sin embargo, que la primera vez que Adames expuso su cetro lo hizo como campeón interino contra el estadounidense Julián Williams, a quien derrotó por nocaut.

Su primera defensa como monarca regular fue ante Terrel Gausha, a quien venció por decisión unánime y luego empató en Arabia Saudita contra el inglés Hamzah Sheeraz en un combate donde todos lo vieron ganar, menos los jueces.

El combate entre “El Caballo Bronco” Adames y Williams será parte de la cartelera denominada “The Ring 6”, y que será encabezada por la pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson.

“El Caballo Bronco, quien no pelea desde febrero del 2025, presenta récord de 24 victorias con 18 nocauts, un empate y una derrota.

Su rival, Austin Williams, tiene marca de 19 triunfos incluyendo 13 por la vía del nocaut, con solo un revés.

El combate entre Adames y Williams podrá ser visto a través de la afamada plataforma DAZN.

“El Caballo Bronco “Adames, quien es el único campeón mundial con que cuenta la República Dominicana en la actualidad, se ha mantenido entrenando por espacio de tres meses en la ciudad de Las Vegas, Nevada, bajo las orientaciones del experimentado entrenador cubano Ismael Salas.

El dominicano intentará conseguir la victoria para así poder prolongar su reinado.