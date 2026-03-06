Carlos Adames, con fecha para defensa

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames no pudo subir al ring el 31 de enero de este año para defender su título de campeón mundial ante el estadounidense Austin “Ammo” Williams debido a complicaciones de salud.

El pleito había sido pactado para celebrarse en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

La nueva fecha del esperado combate ya fue anunciada: el 21 de este mes en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida.

El pleito será el estelar de una cartelera que será transmitida al mundo por la plataforma DAZN.

“Caballo Bronco” Adames es el campeón del peso mediano (160 libras) por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para el dominicano será la tercera defensa como campeón regular de su corona, la cual conquistó el 8 de octubre del 2022, tras vencer por nocaut, en tres asaltos, al mexicano Juan Macías Montiel.

Desde que se corono campeón mundial, Adames ha realizado cuatro defensas. Sin embargo, la primera fue en condición de campeón interino contra el estadounidense Julián Williams, a quien derrotó por nocaut.

Su primera defensa como monarca regular fue ante Terrel Gausha, a quien venció por decisión unánime y luego empató en Arabia Saudita contra el inglés Hamzah Sheeraz en un combate donde todos lo vieron ganar, menos los jueces. Desde entonces no sube al ring.