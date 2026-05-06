Carlos Correa se perderá el resto de la temporada debido a una rotura de tendón en el tobillo

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Carlos Correa, jugador de los Astros de Houston, sufrió una rotura de tendón en el tobillo izquierdo que requerirá cirugía y lo dejará fuera de la temporada, según anunció el propio jugador el miércoles.

Correa se lesionó el martes mientras practicaba en la jaula de bateo antes del partido contra los Dodgers de Los Ángeles.

"Estaba bateando en la jaula, un día normal, sintiéndome genial", comentó. "Hice toda mi rutina, di un swing y de repente sentí un chasquido. Se rompió por completo y caí al suelo sin poder apoyar el pie".

Correa se encontraba con muletas y una bota ortopédica el miércoles por la mañana en el estadio tras consultar con un podólogo. Indicó que buscaría otras opiniones antes de programar la cirugía.

Correa, de 31 años, explicó que la lesión fue una rotura completa y que su recuperación se estima entre seis y ocho meses.

"Fue duro, muy duro", expresó. "No era lo que esperaba, pero ahora toca afrontarlo, enfrentarlo de frente y concentrarme en la rehabilitación".

Correa ya había tenido problemas de tobillo anteriormente. En 2023, sus importantes contratos como agente libre con los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York se frustraron debido a la preocupación por su tobillo derecho, que había sido operado en 2014.

Finalmente, se quedó con los Mellizos de Minnesota tras el fracaso de los acuerdos.

Correa tiene salarios de $31.5 millones esta temporada, $30.5 millones en 2027 y $30 millones en 2028. Como parte del intercambio de julio pasado, los Twins pagarán a los Astros $10 millones cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Su última lesión representa otro duro golpe para los Astros, un equipo que ha lidiado con numerosas lesiones esta temporada, incluyendo una lesión en el oblicuo de Yainer Díaz que lo colocó en la lista de lesionados el martes.

Correa, quien regresó a los Astros tras el sonado intercambio con los Twins el verano pasado, jugó en la tercera base para Houston la temporada pasada con Jeremy Peña en el campocorto. Sin embargo, Correa ha estado jugando como campocorto recientemente debido a la baja de Peña por una lesión en el tendón de la corva.