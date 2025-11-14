Carlos Delgado presenta su roster oficial para juego de mañana en Citi Field

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Fue dado a conocer el roster de la Selección de Puerto Rico que se medirá mañana a la 1:00 de la tarde ante su similar de la República Dominicana, para el “Showdown NYC, encuentro que ha generado una gran expectativa y tendrá como escenario el estadio Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

Carlos Delgado, quien es el dirigente honorario de los boricuas, anunció que en el cuadro interior estarán Yariel González, Enmanuel Rivera, Vimael Machin, Luis Vázquez, Isan Díaz y Jack López.

En los jardines

En los jardines, figuran Rubén Castro, Nelson Velázquez, Bryan Torres, Johneswy Fargas, Danny Ortiz y Eddie Rosario. En la receptoría, estarán las máscaras Martín Maldonado, Brian Navarrete y Roy Morales.

Los lanzadores

El cuerpo de lanzadores lo formarán José de León, Ricardo Vélez, Osvaldo Berríos, Jorge López, José Espada, Yacksel Ríos y Luis Leroy Cruz. También Johnathan Bermúdez, Adalberto Flores, Luis Quiñones y Andrew Marrero.

El staff de coaches, lo encabeza el dirigente honorífico, Carlos Delgado, el capataz Wilfredo Cordero, el coach honorario será Carlos Beltrán. Ambos equipos están listos para el juego.

Cuerpo técnico

El cuerpo técnico también figuran José- Cheo- Rosado como coach de lanzadores, José- Cheo- Molina y Edward Guzmán, Robinson Cancel estará como coach de tercera base, Andy González como coach de primera y de bateo, Rafael Chávez, coach de bullpen y Angel Flores, Games Planning. Carlos Martell irá como team mánager.

Los trainer serán Kiomy Martínez y Gerardo Ramírez. Será el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de República Dominicana y Puerto Rico en Estados Unidos. Muchos dominicanos, boricuas y latinos apoyarán el partido de béisbol.