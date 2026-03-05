Celebran con éxito torneo golf a beneficio de jóvenes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Transformando Vidas para el Futuro (Futravif) realizó con éxito la primera edición de su torneo de golf “Hoyos y Sueños”, logrando recaudar dos millones de pesos que serán destinados a respaldar a jóvenes estudiantes universitarios con limitaciones económicas, reafirmando así su compromiso con la educación y el desarrollo integral de la juventud.

El torneo se realizó en las instalaciones de Metro Country Club, en Juan Dolio, en un ambiente de entusiasmo, solidaridad y sano espíritu competitivo.

La actividad contó con el patrocinio de 40 empresas de diversos sectores, cuyo respaldo fue fundamental para alcanzar la meta de recaudación y garantizar el impacto positivo de esta iniciativa.

Ceira Merejo, presidenta de la fundación y los demás miembros, expresaron su profundo agradecimiento a los patrocinadores, jugadores, participantes, equipo de trabajo y voluntarios que hicieron posible esta primera edición, destacando que el éxito del evento reafirma el compromiso colectivo con la educación como motor de transformación social.

El torneo reunió a destacados jugadores, quienes compitieron en las categorías A, B y C, demostrando talento y compañerismo en cada jornada.

Ganadores por categorías: categoría C: Rafael Cabrera – Miguel Lima, segundo lugar Hipólito Sosa – Raúl Mejía en tercero Alejandro Sosa – Diego Sosa.

En la categoría B José Parra – Jéremi Fernández, Tomás Castillo – Rubén D. Castillo y Ricardo Mateo – Diego Cañas.

En la categoría A: Freddy Almonte – Luis Escolástico. Nelson Santana – Leandro Sepúlveda y tercero Debra Luna – Cecilia Rosá.

Los fondos recaudados serán destinados a programas de becas, apoyo académico y acompañamiento integral para jóvenes universitarios, brindándoles mayores oportunidades de formación

Al final se llevó a cabo un encuentro entre los participantes y los organizadores de la justa a beneficio de jóvenes que van a las universidades.