Celebrarán internacional de natación en República Dominicana

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los mejores nadadores de toda América se darán cita en el XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, a celebrarse en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, del 09 al 12 de este mes.

El evento será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además será un evento de prueba para el Comité Organizador del evento que preside José Monegro, informó Radhamés Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda).

Para el evento ya están confirmados 572 atletas, entre ellos los nadadores olímpicos y ganadores de medallas de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Elizabeth Jiménez y Javier Núñez, quienes esperan poner la bandera nacional en el torneo internacional.

También Melissa Diego, de Guatemala, con experiencia en los Juegos Centroamericanos.