Celebrarán el XI ceremonial del Pabellón Noroestano

MAO, Valverde-.

El exjugador de Grandes Ligas Alexis Gómez, el lanzador de la selección de softbol Manuel Vargas Torres y el periodista Fernando Rodríguez como propulsor, encabezan la camada a ser exaltada en el XI Ceremonial de la Galería de la Fama del Deporte Noroestano (Gafadenor), mañana a las 11:00 a.m., en el Auditorio Juan de Jesús Reyes, de Utesa, recinto Mao.

El beisbolista de aficionados Elvis Gonell, el otrora atleta de campo y pista José Ventura y el ex meta de la selección nacional de fútbol Junior Balbuena completan el cuadro de los nuevos inmortales de la Línea Noroeste, que involucra a los deportistas de las provincias Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde. El ceremonial cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y su ministro, Kelvin Cruz.

El ingeniero Héctor –Tony- Herrera, presidente de la Gafadenor, informó que el ceremonial tiene dedicatoria a Winston –Chilote- Llenas Dávila, presidente Ad Vitam del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas, por su amplia trayectoria al servicio del deporte nacional y sus valiosos aportes al desarrollo de la región.

También se rendirá un homenaje póstumo al legendario pionero del béisbol dominicano Osvaldo Virgil, “figura emblemática cuyo legado ha trascendido fronteras y generaciones”, dice una nota de la Galería noroestana, sobre el primer dominicano que jugó en las Grandes Liga en 1956. “Es la nueva generación de inmortales”, dijo.