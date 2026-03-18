Champions League: Barcelona aplasta al Newcastle 7-2 e irán a cuartos de final

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El Barcelona arrolló al Newcastle con una emocionante victoria por 7-2 el miércoles, clasificándose así para los cuartos de final de la Champions League y extendiendo el dominio de los clubes españoles sobre Inglaterra este mes.

Raphinha y Robert Lewandowski anotaron dos goles cada uno, y Fermín López culminó una brillante jugada individual, impulsando al Barcelona en la segunda mitad tras un partido muy igualado antes del descanso.

Tras el empate a 1-1 en el partido de ida en Newcastle, el Barcelona se adelantó dos veces en los primeros 20 minutos, y el Newcastle pronto igualó con dos goles poco habituales de Anthony Elanga. El extremo sueco no había marcado en sus 35 partidos anteriores esta temporada, ni en la Premier League ni en la Champions League, pero anotó dos veces en un lapso de 13 minutos en el Camp Nou.

El impulso cambió cuando Lamine Yamal marcó de penalti en el último segundo de la primera parte, poniendo al Barcelona con una ventaja de 3-2 que ya no perdería. La semana pasada, el penalti de Yamal, de 18 años, en el tiempo de descuento, le arrebató la victoria al Newcastle en el partido de ida.

La Liga volvió a liderar la Premier League un día después de que el Real Madrid venciera al Manchester City por 2-1, completando así un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Fede Valverde en la primera parte había arrollado al Manchester City.

El miércoles, el Atlético de Madrid comenzará con una ventaja de 5-2 sobre el Tottenham en el partido de vuelta de los octavos de final.

Si el Barcelona mantiene su ventaja de la ida en Londres, se enfrentarán en cuartos de final.

El Real Madrid jugará a continuación contra el Bayern de Múnich, que disputará su partido este miércoles con una ventaja de 6-1 tras recibir al Atalanta.