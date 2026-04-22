Chelsea despide al entrenador Liam Rosenior tras 4 meses en plantilla

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Liam Rosenior ha sido destituido como entrenador del Chelsea tras una racha desastrosa de cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar un solo gol.

El Chelsea confirmó su salida el miércoles, a menos de cuatro meses de haber asumido el cargo y a tan solo cuatro días de disputar la semifinal de la FA Cup en Wembley.

Su asistente, Calum McFarlane, se hará cargo del equipo de forma interina hasta el final de la temporada.

"Esta no ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura, y aún queda mucho por jugar esta temporada", declaró el Chelsea en un comunicado.

El equipo que ganó el Mundial de Clubes el año pasado ahora parece que se quedará fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada. Esto supondría un duro golpe económico para un club que ha invertido miles de millones de dólares bajo la dirección de los propietarios estadounidenses Clearlake Capital y Todd Boehly.

La racha de cinco derrotas consecutivas es la peor desde 1912, el mismo año en que se hundió el Titanic.

La derrota por 3-0 del martes ante el Brighton fue la gota que colmó el vaso para Rosenior, un entrenador sin experiencia al más alto nivel que fue contratado en enero procedente del Estrasburgo, club filial del Chelsea. Fue la séptima derrota en ocho partidos en todas las competiciones.

El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de liga, ocupa el séptimo puesto en la clasificación y se encuentra a siete puntos de los cinco primeros, que se clasifican para la Liga de Campeones.

Rosenior, de 41 años, criticó duramente a sus jugadores tras el partido contra el Brighton, afirmando que la actuación fue "indefendible" y que "algo tiene que cambiar drásticamente".