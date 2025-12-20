Chocan hoy por pase a final en voleibol de Bayaguana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los equipos Pueblo Arriba y Pueblo Abajo se enfrentarán este sábado en una disputa por el boleto a la final del Torneo de Voleibol Superior Masculino de este municipio, dedicado a Fausto Severino.

El partido está pautado para iniciar a las 11:00 de la mañana en el polideportivo del complejo deportivo Isaac Ogando.

El ganador del decisivo encuentro se enfrentará en la final al Santo Cristo, equipo ganador de la vuelta regular.

El evento es organizado por la Asociación de Voleibol de la provincia Monte Plata.

Para este sábado también está programado el Juego de Estrellas del torneo.

El partido que reunirá en dos equipos a los más destacados de la justa iniciará a las 5:30 de la tarde en el mismo escenario.

La final será el domingo, desde las 11:00 de la mañana. El Santo Cristo se enfrentará al ganador del choque de este sábado entre Pueblo Arriba y Pueblo Abajo por el trofeo de campeón del torneo.

Trabajo de la Asociación

La Asociación de Voleibol de la provincia Monte Plata decidió dedicar el Torneo Superior Masculino de Bayaguana al deportista Fausto Severino.

En el evento se inició el 12 de este mes y se extenderá hasta mañana día 21, participan los equipos Pueblo Abajo, Los Cocos, Pueblo Arriba y Santo Cristo.

El escenario es el bajo techo del complejo deportivo Isaac Ogando.

Conrado Valdez, presidente de la Asociación de Voleibol de la provincia Monte Plata, resaltó los grandes aportes de Fausto Severino al desarrollo de esa disciplina, no solo en Bayaguana y la provincia Monte Plata, sino en el país. “Fausto es un hijo distinguido de nuestro municipio de Bayaguana y un orgullo de la provincia.