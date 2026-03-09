Choque de potencias: México y EE. UU. chocan por el trono del Grupo B en Clásico Mundial

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Llegó la hora del partido que todos estábamos esperando en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol: Estados Unidos-México.

Las dos potencias del béisbol se enfrentarán el lunes por la noche en el Parque Daikin (8 p.m. ET, FOX) en lo que podría ser el partido más esperado de toda la fase de grupos del Clásico Mundial de 2026.

El equipo de EE. UU. y México están invictos en sus dos primeros partidos. Ambos vienen de una gran actuación en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023: EE. UU. a la final, México a las semifinales.

"Estados Unidos ha tenido un gran partido con México en este torneo en las últimas dos ediciones", dijo el mánager Mark DeRosa. "Sin duda, no lo he olvidado".

Habrá muchísimas estrellas en ambos equipos. Aaron Judge, Kyle Schwarber y Paul Skenes liderarán la ofensiva de Estados Unidos, mientras el actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional debuta como titular en el torneo. Y Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Durán y Jonathan Aranda liderarán la ofensiva de México, quien lideró una histórica explosión ofensiva contra Brasil el sábado por la noche.

Y el ambiente en Houston promete ser electrizante, ya que tanto Estados Unidos como México han congregado multitudes masivas para sus partidos.

"Les apuesto a que el estadio de mañana estará lleno", dijo el mánager de México, Benji Gil. "Estará lleno por Estados Unidos, por México y porque México se enfrenta a un gran equipo".

El ganador del partido tendrá una sólida posición para ganar el Grupo B y asegurar un lugar en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol en Houston. El perdedor tendrá que remontar para vencer a Italia en su último partido y tener la oportunidad de avanzar.

"Se ha convertido en una rivalidad cuando quizás nunca debió serlo", dijo Gil. "Quizás sus rivales deberían ser Japón, República Dominicana, Puerto Rico. Pero se ha convertido en una rivalidad porque hemos tenido éxito".