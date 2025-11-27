Cibao FC no pudo con Defence Force en Copa Caribe Concacaf

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cibao FC cayó por goleada 3-0 ante el Defence Force, en el partido de ida por la tercera posición, de la Copa del Caribe Concacaf 2025, celebrado en el estadio Hasely Crawford, con capacidad para 27,000 personas. Los locales impusieron respeto en su casa para ganar el encuentro y viajar a Santiago el martes en ventaja, en juego de vuelta.

Cibao FC parecía anotar el gol de visitante al minuto 90+6, pero el árbitro anuló el mismo después de acudir al VAR. El que resulte ganador entre ambos clubes, clasifica para la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

El onceno de Trinidad & Tobago madrugó al minuto 3, cuando Shaquille Bateau con asistencia de Aruajo-Wilson anotó el primero, dejando a los dominicanos petrificados y debajo 1-0.

Cuando se jugaba el minuto 38, el árbitro de Surinam, Edson Lieveld cantó penalti a favor del Defence Force, el cual cobró Kevin Molino, pero Miguel Lloyd detuvo el disparo.

Entonces, el árbitro ordenó repetir el penalti y Molino lo cobró con efectividad al minuto 41, para despagarse 2-0. Cuando expiraba el primer tiempo, minuto 45 en una jugada controversial, Kleimar Mosquera, protestó.