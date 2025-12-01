Cibao FC vence 3-0 a Jarabacoa en la LDF

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El onceno de Cibao FC venció tres goles por cero al Jarabacoa FC en el estadio Junior Mejía de esta ciudad por la fecha quince de la fase regular del torneo.

En los primeros minutos del encuentro los locales de Jarabacoa FC intentaron perforar la portería que defendió Edwin Frías, Leopero se encontraron con un gran cerco defensivo por parte de la tropa naranja.

El primer gol del partido fue obra del volante argentino Leonardo Villalba al veintiuno para que Cibao FC se vaya con ventaja por la mínima al descanso.

En el segundo tiempo nuevamente los locales intentaron igualar las acciones y cuando mejor jugaban apareció el goleador Rivaldo Correa, quien aprovechó un error del joven arquero jarabacoense, Favio Marte, para convertir el dos por cero al setenta y tres.

Luego de una gran jugada individual del atacante cibaeño Carlos Ventura, este asistió a Julián Gómez dentro del área para el tres por cero definitivo.

Con el triunfo Cibao FC llega a treinta y cuatro puntos y sumó su quinta victoria en forma consecutiva. Jarabacoa se mantiene con trece y ocupa el puesto nueve en la tabla de posiciones de la fase regular.