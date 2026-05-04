Cibao y Salcedo FC pican delante en semis de la LDF

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San Cristóbal. Los naranjas de Cibao FC vencieron por la mínima al club Atlético Pantoja en la semifinal de ida de la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) en partido celebrado en el estadio Panamericano de esta ciudad.

En los primeros minutos del encuentro ambos oncenos se estudiaron y fueron cautos a la hora de atacar al rival.

El primer tiempo terminó con empate sin goles en donde la oportunidad más clara la tuvo la selección del Cibao FC en los pies de Yunior Peralta.

En etapa complementaria, los dirigidos por Junior Scheldeur salieron con todo y lograron ponerse en ventaja en jugada a balón parado. El gol lo marcó el colombiano Rivaldo Correa al sesenta y dos tras un rebote fruto de un buen cabezazo de su capitán Jean Carlos López.

Con el uno a cero la tropa naranja manejó los hilos del partido hasta la expulsión de Edwarlyn Reyes luego de ver su segunda amonestación al ochenta y tres.

Los Guerreros de Pantoja buscaron el gol del empate con ventaja de un jugador más, pero se toparon con una gran defensa cibaeña, encabezada por el mariscal Julio Murillo.

Salcedo inicia bien

La tropa celeste de Salcedo FC venció un gol por cero a Delfines del Este en el partido semifinal de ida de la LDF.

El encuentro fue celebrado en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

Desde el arranque del juego los locales salieron decididos a llevarse la victoria y exigieron al máximo al arquero de Delfines, Pedro Espinal.

El gol de los celestes llegó al minuto diecisiete tras varios rebotes en el área de Delfines que aprovechó Daniel Flores para el uno por cero.

Luego del tanto de Salcedo el partido fue parejo e intenso, principalmente en la mitad de la cancha.

Por Salcedo se destacaron Hansley Martínez y Carlos Rossell en defensa, Daniel Flores en el medio campo y Brayan Bermúdez en ataque.