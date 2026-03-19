Clásico Mundial disparó el récord de audiencia e ingresos: ¿Qué dicen los números?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, se mostró asombrado por el rápido crecimiento del Clásico Mundial de Béisbol en los últimos torneos, tras la victoria de Venezuela el martes sobre Estados Unidos en el partido por el campeonato de 2026.

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 estableció un récord de asistencia con casi 1,62 millones de aficionados, un 24 % más que en 2023. La semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana atrajo a 6,9 millones de espectadores, una cifra récord para el CMB.

Netflix adquirió los derechos del Clásico para Japón por más de 100 millones de dólares, y los ingresos se duplicaron con respecto al torneo anterior. Los jugadores venezolanos recibieron más de 100.000 dólares cada uno en premios por ganar el campeonato.

La bolsa total de premios para esta edición fue de $37.5 millones de dólares, más del doble de los $15 millones repartidos en 2023. Además, cada una de las 20 selecciones participantes recibió un piso de $750,000 solo por clasificar.

“Los primeros años del Clásico Mundial de Béisbol fueron difíciles. Fue complicado. Y fue difícil atraer la atención. Fue difícil conseguir que los clubes se involucraran. Pero creo que en los dos últimos eventos del Clásico Mundial de Béisbol, en particular, la popularidad del evento ha logrado que los jugadores se involucren más, y una vez que los jugadores se involucran más, realmente se puede crecer”, dijo Manfred en MLB Network.

Por otro lado, MLB confirmó que más de 150 socios comerciales se unieron al evento. Destacan 9 marcas globales de alto nivel (como Capital One, Japan Airlines, IHI y Konami).

Finalmente, el comisionado Rob Manfred quiere replicar en Latinoamérica el éxito que la MLB ha tenido en Japón y Corea del Sur.

“Los países latinoamericanos, sobre todo aquellos de donde provienen muchos jugadores, están muy interesados. En República Dominicana se habla mucho de construir un estadio más grande para poder jugar partidos de temporada regular. Sería un gran avance para nuestros jugadores dominicanos y para el deporte en general”, afirmó Manfred.