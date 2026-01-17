Clínica infantil de FEDOM y MLB llega a la Región Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fernando Tatis Jr, Cristopher Sánchez, Bryan de la Cruz, Emilio Bonifacio estuvieron entre los peloteros que sirvieron de instructores San Pedro de Macorís.-El estadio Tetelo Vargas fue escenario de una jornada inolvidable para 160 niños de entre ocho y diez años, provenientes de las seis provincias de la región Este del país, quienes participaron en una clínica de béisbol que reunió a legendarias figuras del ayer y a destacados peloteros activos de las Grandes Ligas y del béisbol dominicano.

La actividad fue organizada por la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), junto a la gerencia del equipo dominicano que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, con el respaldo de Major League Baseball (MLB), como parte de un amplio programa de desarrollo y formación integral para niños y jóvenes.

El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, el dirigente de la escuadra quisqueyana, Albert Pujols, y el presidente de FEDOM, Juan Núñez, encabezaron la clínica, que estuvo cargada de entusiasmo, enseñanzas y momentos de profunda emoción para los pequeños participantes.

Entre las figuras presentes estuvieron los expeloteros George Bell y Edwin Encarnación, los jugadores activos Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres del Licey; el vigente Jugador Más Valioso de LIDOM, Bryant de la Cruz; el capitán de las Estrellas Orientales, Robinson Canó, el lanzador de Grandes Ligas Christopher Sánchez y sus colegas Jarlín García y Joely Rodríguez, y la gran sorpresa con la figura de Fernando Tatis Jr.

También participaron el expelotero José Canó, coach del equipo campeón del Clásico Mundial 2013 y los coaches de Grandes Ligas Carlos Febles y Héctor Borg.