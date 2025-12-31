Club Naco cierra un 2025 cargado de logros para beneficios de socios

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Naco cerró este 2025 con grandes innovaciones, nuevas facilidades, en diversas áreas, para todos los socios y sus hijos, así como un ambicioso plan de construcción y remodelación de nuevas estructuras deportivas, sociales y de seguridad, que han colocado la entidad al más alto nivel.

Además, el área deportiva del Club Naco tuvo resonantes triunfos, a nivel local e internacional, en las competencias de la gran mayoría de los deportes que apoya sin reservas la junta directiva como cada año. “Brillaron nuestros atletas de judo, natación, karate, baloncesto, voleibol, gimnasia, béisbol, el golf, el tenis, entre otros”, dijo el director de Deportes, Manuel de Jesús Coronado.

El presidente Mario Álvarez Soto lideró recientemente un acto de entrega, enfatizando que el proyecto es una promesa cumplida, financiada con la transparencia y solidez de los recursos de los propios socios, detalla una nota de prensa enviada ayer.

“Hoy les entregamos una de las obras de mayor envergadura de la historia de nuestro club, la construcción de una obra como la piscina que nos lleva a otro nivel, así como un simulador de golf, y varias canchas de pádel”, afirmó.

Dijo que eso se ha logrado con la gracia de Dios, una tremenda administración y una dedicada gerencia, “sumado a nuestra entrega total de todos nuestros socios que son los que aportan para que esto se haga realidad”.

El Club Deportivo Naco consolida su oferta deportiva y social con nuevas infraestructuras de alto nivel: pádel y golf: Se construyeron tres canchas de pádel y se inauguraron dos Bahías de Simuladores de Golf, permitiendo la práctica de estos deportes de tendencia sin importar las condiciones climáticas.

Confort en Sport Bar

El Sport Bar fue objeto de un riguroso acondicionamiento acústico e insonorización, garantizando un ambiente óptimo y confortable para disfrutar de eventos y encuentros sociales. Lounge y cafetería: Para el esparcimiento social, se ha integrado un Cigar Lounge moderno y se ha realizado la climatización completa de la cafetería, mejorando significativamente la experiencia de los socios.

Seguridad Reforzada: 239 Cámaras y Fin a los Riesgos

La seguridad física y tecnológica de la membresía ha sido una prioridad, con una inversión significativa: Vigilancia 24/7: La seguridad interna del club ha sido radicalmente reforzada con la integración de 239 cámaras de seguridad, cubriendo estratégicamente las diversas áreas y garantizando un monitoreo constante.

Fin a un Peligro

Como medida de seguridad estructural, se sustituyó un «puente altamente peligroso sobre las piscinas» por un amplio y elegante pasillo, eliminando un riesgo de caídas para niños y adultos. Piscinas de alta gama y complejidad técnica

El eje central de la remodelación se enfocó en las áreas acuáticas con un diseño superior y avanzada ingeniería: Pisos seguros: Los alrededores de las piscinas ahora están revestidos con porcelanato italiano antideslizante de baja conductividad térmica, garantizando que el piso no se caliente y sea cómodo para caminar descalzo.

Nuevas piscinas: La piscina infantil fue transformada a un moderno diseño tipo playa con hongos artificiales de agua, mientras que la piscina recreativa fue reconstruida.

Infraestructura crítica: La obra demandó un alto nivel técnico, incluyendo la construcción de un túnel para el cuarto de máquinas, una primera fase de proyecto eléctrico con cableado soterrado, sistemas independientes de drenaje sanitario y pluvial, una planta de tratamiento, y la instalación de un sistema contra incendios.