Club Naco inaugura dos simulares golf para socios

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

En un ambiente de confraternidad, el Club Naco, en un hecho histórico, inauguró dos simuladores de golf profesional, una nueva plataforma tecnológica que permitirá a sus socios practicar ese deporte sin necesidad de ir a campos externos y a pesar de las inclemencias del tiempo.

Mario Álvarez, presidente de la Junta Directiva, acompañado de varios miembros, destacó la importancia de esta iniciativa para la institución. “Es un gran orgullo inaugurar estos dos simuladores de golf profesional, que vienen a simplificar la vida de los golfistas”, señaló. En el acto estaban presentes, entre otros, el ingeniero Marcos Malespin, Luis José Placeres, de la Federación de Golf y el ingeniero Héctor Them, así socios amantes del golf, quienes mostraron su alegría por la instalación de los simulares. Álvarez dijo que se trata de un deporte “tan popular, tan difícil de jugar, y dijo que cuando haya rayos y centellas, en el Club Deportivo Naco se va a estar practicando golf”.

Dijo que la Asociación de Golf del Naco impulsó el proyecto y fue una demanda de los socios.