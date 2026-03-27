Comicios serán el 26 de abril
Club Naco se prepara para elecciones, juramenta comisión
La Comisión Electoral fue juramentada por el doctor Erick Hernández Machado, ya está abierta la campaña por 30 días
La Junta Directiva del Club Deportivo Naco anunció y juramentó este martes al Consejo Electoral que trabajará en las elecciones que se harán el domingo 26 de abril para escoger las nuevas autoridades para el período 2026-2028.
El anuncio lo hizo el doctor Erick Hernández Machado, primer vicepresidente de la Junta Directiva, tras una reunión de trabajo donde se presentaron a los integrantes del Consejo Electoral. Estuvo acompañado de los directivos Luis Brea, Miguel Them, Heidy Feliz, Jorge Suncar, Michael Alfaro. Presentaron excusas el presidente Mario Alvarez y Madelaine Andino, quienes se encuentran fuera del país.
Dijo que el Consejo Electoral estará conformado por el doctor, Rafael Cripian – presidente, Julio Cesar Camejo Castillo – vicepresidente, Raymundo Mejia – secretario, Juan Manuel Berroa Reyes – vocal, Carlos Ortega– Vocal, Isabel Paulino –suplente y Karina Concepcion, suplente.
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JOSÉ CÁCERES
De su lado, el doctor Rafael Ciprian, quien presidirá el Consejo Electoral agradeció la designación, y dijo que ese Consejo trabajará con transparencia, honestidad, imparcialidad como siempre.