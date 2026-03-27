Club Naco se prepara para elecciones, juramenta comisión

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Junta Directiva del Club Deportivo Naco anunció y juramentó este martes al Consejo Electoral que trabajará en las elecciones que se harán el domingo 26 de abril para escoger las nuevas autoridades para el período 2026-2028.

El anuncio lo hizo el doctor Erick Hernández Machado, primer vicepresidente de la Junta Directiva, tras una reunión de trabajo donde se presentaron a los integrantes del Consejo Electoral. Estuvo acompañado de los directivos Luis Brea, Miguel Them, Heidy Feliz, Jorge Suncar, Michael Alfaro. Presentaron excusas el presidente Mario Alvarez y Madelaine Andino, quienes se encuentran fuera del país.

Dijo que el Consejo Electoral estará conformado por el doctor, Rafael Cripian – presidente, Julio Cesar Camejo Castillo – vicepresidente, Raymundo Mejia – secretario, Juan Manuel Berroa Reyes – vocal, Carlos Ortega– Vocal, Isabel Paulino –suplente y Karina Concepcion, suplente.

De su lado, el doctor Rafael Ciprian, quien presidirá el Consejo Electoral agradeció la designación, y dijo que ese Consejo trabajará con transparencia, honestidad, imparcialidad como siempre.