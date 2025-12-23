Club Sans Soucí arrasa premiación ABASADO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Club Deportivo y Cultural Sans Soucí obtuvo el más alto galardón que otorga la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (ABASADO), al ser escogido como el Club del Año 2025, en acto celebrado a casa llena en el techado del Club Ozama.

Sans Soucí arrasó en el presente año al conquistar tres campeonatos y dos subcampeonatos que le valieron la hegemonía absoluta. La representación de Sans Soucí logró tres coronas en la U12 femenina, superando a Los Caribes; en U14 intermedia en masculino, por encima de la Francia Nueva y en la U16 infantil femenino, quedando Huracanes del Este en segundo.

Como Club del Año 2024 fue reconocido el Club Mirador Las Américas, por su destacada participación y consistencia en la rama masculina. En el acto hubo un reconocimiento especial a la selección U12, por la obtención del tercer puesto en el Convivio Nacional de Minibasket FEDOMBAL.

JUGADORES MÁS VALIOSOS

Como Jugadores Más Valiosos del Año fueron premiados Franklyn Contreras, Wendoly Guillén, Angel Cruz, Aarom Alix, Darianny Paulino y Jensy León. Franklyn Contreras, Más Valioso de la U19, habló en nombre de los reconocidos.

Asimismo, como Dirigentes del Año fueron premiados Domingo de la Rosa, Rolando Matías, Julio Doñé, Ernesto Germán, José Novas y Francisco Been Medina.

ABASADO hizo entrega de reconocimientos especiales a Augusto Martínez, por sus invaluables aportes al desarrollo del deporte en la provincia.