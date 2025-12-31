Clubes Savica y Antonio Guzmán cerca de la final

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los clubes Savica y Antonio Guzmán pusieron un pie en la serie final tras salir ganadores en la última jornada de las series semifinales del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en el polideportivo Leo Tavárez, de esta ciudad.

El combinado de Savica le ganó el duelo 110-106 al club San Francisco, en tiempo extra, en la continuación de la ronda semifinal B, mientras que Antonio Guzmán hizo lo propio 101-92 sobre el club Centro, en la serie A, que aventajan 2-0 y están pactadas al mejor de un 5-3.

Los dos mejores equipos de esta etapa de semifinales irán a la ronda final, que será a un 7-4.

A la ofensiva de Savica sobresalieron tres jugadores de 20 o más puntos, y en total cinco con 10 o más, encabezados por los nativos Dayker Cedano con un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes, más cuatro asistencias, y Roderick Guzmán anotó 24 tantos y capturó ocho balones.

El refuerzo mocano Darwin Rosario sirvió de respaldo al conseguir 22 encestes, ocho pelotas atrapadas y otorgó cinco asistencias, Joandel Rosario tuvo 18 dígitos y Luar Ledesma 10.

Por su lado, el Antonio Guzmán para dominar al Centro, contó con la ofensiva del nativo Luis Ángel Ramos, encestó 28 y tomó 10 rebotes para completar cifras dobles, y agregó cinco asistencias, el refuerzo santiagués Oliver García 24 y Jeremy Sarmiento 13, durante el choque.