CMB confirma a “La Avispa” como rival de Dalton Smith

Primitivo Cadete

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó oficialmente que el dominicano Alberto “La Avispa” Puello ha sido ratificado como el retador mandatorio al campeonato de las 140 libras que ostenta el británico Dalton Smith.

Con la ratificación de Alberto Puello, el organismo que preside Mauricio Sulaimán pone fin a meses de especulaciones y negociaciones truncadas, obligando al campeón inglés a poner su corona en juego ante un rival que personifica el peligro absoluto por su guardia zurda y su boxeo cerebral.

Dalton Smith, el joven y talentoso monarca británico, se encuentra ahora ante el reto más complejo de su trayectoria profesional. Smith es un peleador agresivo, con una pegada respetable y el respaldo de una fanaticada británica que ruge en cada una de sus presentaciones.

Sin embargo, Alberto Puello no es el típico rival que se amilana ante el ruido. El dominicano maneja las distancias con una maestría casi matemática, utiliza su largo de brazos para desesperar a los pegadores y posee un contragolpe quirúrgico que puede transformar una ofensiva descuidada en una pesadilla.

Esta pelea no se ganará solo con fuerza bruta, sino con el ajedrez táctico que solo los veteranos de mil batallas, como Puello, saben ejecutar bajo presión. “El retador oficial es Alberto Puello”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

“Se tenía una revancha contra (Subriel) Matías, pero vino primero el retador oficial que fue Smith, y obviamente se le da un tiempo de descanso al nuevo campeón y después ya administraremos la división”, agregó.

Smith se hizo con el título el pasado sábado, tras vencer por nocaut en cinco asaltos a Subriel Matías.