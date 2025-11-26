COD expresa pesar por fallecimiento Luis Ramón Cordero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) manifestó su más profundo pesar por el deceso del doctor Luis Ramón Cordero la mañana de este martes.

Las honras fúnebres del doctor Cordero iniciarán hoy, cuando sus restos sean expuestos a partir de las 9:00 de la mañana en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

Cordero, quien fungía como vicepresidente del comité permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, falleció a los 95 años mientras era atendido en la clínica doctor Abel González.

“Se nos va un hombre que hasta sus últimas horas de vida estuvo muy ligado al movimiento deportivo. Era un amante del deporte, así lo demostró siempre”, señala el comunicado emitido por el comité ejecutivo del COD.

El doctor Cordero nació en la ciudad de La Vega y se le conoció por su temperamento apasionado, su verticalidad y vocación de servicio.

Desde temprana edad, despertó su pasión y vocación por los deportes y mantuvo programas deportivos a través de la emisora “La Voz del Camú”.

Fue uno de los más destacados cronistas de su época, siendo corresponsal del diario EI Caribe. Fundó y dirigió el suplemento Deportes de Ahora, que se publicaba adjunto a la edición dominical del diario El Nacional, desde 1969 hasta 1981.

Fue uno de los miembros fundadores del periódico Hoy y desde 1984 hasta 1990 fue vicepresidente de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana.