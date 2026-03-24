Colegio Saint Michael’s campeón torneo de boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El colegio Saint Michael’s se coronó campeón de la 4ta. Copa Intercolegial de Boliche INEFI, al vencer en la final al colegio Saint Patrick School en la final, evento celebrado en el Sebelén Bowling Center, donde se disputó la Copa INEFI.

El equipo Pueblo de la promoción del Saint Michael’s School, estuvo integrado por Nicolás Oller, Santiago Fiero, David García y Sebastián Estrada, mientras que el conjunto sub campeón, “Rhinos Team”, del Colegio Saint Patrick, conto con los jugadores Diego Campusano, Adrián Olivares, Juan Caraballo y Luis Romero.

En el encuentro por el tercer lugar, el equipo Paga, del colegio Saint Michael’s, finalizo en el tercer lugar al vencer al colegio Lux Mundi, la cuarteta estuvo compuesta por los jugadores Andrés Díaz, Lucas Costa, Juan Maluf y Lucas Mañon. Luego de finalizar las competencias se llevó a cabo la premiación.

Alberto Rodríguez director del INEFI, Raffy Sebelén, del Sebelén Bolwing Center y Francis Soto presidente de FEBODOM, estuvieron entregando los trofeos y premios a las promociones ganadoras que se llevaron RD $ 100,000 el primer lugar, para el segundo un premio RD $ 50,000 y RD $ 20,000 para el tercero. Dinrto que se utilizará para las graduaciones de los jugadores de los diferentes centros de estudios.

Durante la ceremonia el director de INEFI, manifestó que el organismo seguirá apoyando las actividades deportivas en los diferentes centros de estudios a nivel nacional y diferentes deportes.

Además, dentro de la celebración de la final, se llevó a cabo la competencia de profesores, donde salió ganador Jorge Gil, del colegio Colegio Evangélico Alberto Abreu, así como Bonifacio Solis del San Mauricio y Francisco Rausell del Colegio New Horizons en segundo y tercer lugar respectivamente.

La Copa Intercolegial de Boliche INEFI, reunió a más de 400 estudiantes, de más de 40 centros educativos del área metropolitana.