Colomé, Asigen y Valdez, con las firmas más lucrativas

Como cada 15 de enero el sueño de cientos de jóvenes prospectos se hace realidad al estampar firmas millonarias con las organizaciones de Grandes Ligas.

Este año, los cotizados prospectos Johenssy Colomé, Wandy Asigen y Víctor Valdez lideraron las firmas más lucrativas de los prospectos dominicanos de la Clase 2026 en el inicio de las firmas internacionales.

El talentoso campocorto dominicano Johenssy Colomé firmó con los Atléticos con un bono de US$4.0 millomes, liderando a todos los criollos en el actual proceso de firmas internacionales.

Colomé, de 16 años, es poseedor de un talento extraordinario. Los scouts de avanzada destacan la potencia y velocidad en su bate, comparándolo con Vladimir Guerrero Jr.

El también campocorto Wandy Asigen firmó con los Mets de Nueva York con un bono de US$3.9 millomes. Asigen es dueño de manos rápidas, un swing consistente y una habilidad natural para conectar la pelota por todas las direcciones del terreno de juego.

Ha registrado velocidades de salida superiores a las 110 millas por hora en múltiples ocasiones. Se perfila que seguirá desarrollando poder de extrabases a medida que aumenta su masa corporal.

El también cotizado campocorto Víctor Valdez fue firmado por los Tampa Bay Rays con un bono de US$3.5 millones.

Los Marineros de Seattle firmaron al jardinero central Gregory Pio por 2,9 millones de dólares. Bono máximo para la Clase 2026 de Seattle.

Los Orioles de Baltimore firman al campocorto dominicano José Luis Acevedo por 2,3 millones de dólares, un récord para la franquicia. Los Marineros de Seattle fichan al jardinero Juan Rijo por 2,2 millones de dólares. Uno de los mejores bateadores del año en República Dominicana.

El campocorto venezolano Luis Hernández representa la firma más lucrativa de la Clase 2026, con bono de 5.4 millones de dólares con San Francisco.