Los 25 años de Fernando Custodio

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

En las cadenas de transmisión la mayor popularidad recae en los narradores y comentaristas, pero el locutor comercial tiene un valor grande porque es quien anuncia a las empresas que sostienen el evento.

Cuando lo haces por 25 años, y de manera muy profesional, entonces usted merece aplausos. Es el caso de Fernando Custodio, quien ejerce esa función en la cadena de radio del Licey.

Este equipo ha tenido maravillosos locutores comerciales y solo mencionar a los últimos como Juan Nova Ramírez, Billy Reynoso, Santos Peralta y Fernando Custodio. Es bueno resaltar que además de buen locutor comercial, Custodio es un Liceísta de verdad.

La Guía de Medios del Licey le dedica un tremendo reportaje y según supe comenzó a celebrar con champán. Además del Licey ha trabajado en cadenas de Grandes Ligas, Latino de Pequeñas Ligas y el All Star de RD vs Puerto Rico desde el Citi Field de Nueva York. Ha sido premiado con el “Micrófono de Oro”, es un profesional calificado y premiado.

Bien por el Licey

Felicito a los Tigres del Licey porque siempre reconocen el talento de sus cadenas. Han distinguido a Tomás Troncoso, Radhamés González, Idelfonso Ureña, Rafael Díaz y a Custodio, entre otros.

Gran armonía

Doy testimonio, entre los comunicadores del Licey, reina un excelente clima de paz. Idelfonso Ureña saca 100 por ser un líder, apoya cada uno de sus talentos.