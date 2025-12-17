La ACD sigue creciendo cada año

Publicado por Ildefonso Ureña Creado: Actualizado:

El actual presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado, ha transitado su gestión con notas sobresalientes.

Esta misma semana volvió a dejar constancia de ello con la juramentación de nuevos integrantes de la benemérita institución.

Vale resaltar que los jóvenes que ingresan en esta edición enmarcada en el tradicional encuentro navideño donde se realiza el juramento son profesionales de gran preparación, compromiso y clara vocación por el ejercicio de la crónica deportiva.

El compadre Celado se ha empeñado, con acierto, en captar lo mejor de la nueva generación de cronistas deportivos para fortalecer la ACD.

Y lo ha hecho sin descuidar la esencia de la institución, apostando a la renovación responsable y al relevo natural.

La actividad del pasado lunes estuvo cargada de fraternidad y camaradería.

El ambiente que se respiró entre los presentes fue una muestra clara del momento de integración que vive la asociación.

No hay dudas de que estamos atravesando una etapa de unión y cohesión, fruto de un liderazgo que no descansa un solo segundo en trabajar por el bienestar colectivo.

Son muchos los logros de la presente gestión.

Desde aquí, un abrazo sincero a todos y cada uno de los miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, una entidad que sigue creciendo, fortaleciéndose y honrando su razón de ser.