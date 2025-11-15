Las Aguilas volando alto

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Con marca de 14-3, las Águilas Cibaeñas han tenido el mejor inicio en años para la franquicia, y se colocan a un triunfo de los Leones del Escogido del año pasado que ganaron 15 juegos en sus primeros 20.

No les ha afectado el ruido fuera del terreno, ni los temas de sus oficinas, más bien el grupo está enfocado en ganar partidos.

José Reyes estará el lunes en el Julián Javier

Para el próximo lunes 17 de noviembre los Gigantes del Cibao tendrán presente en el partido Vs Estrellas Orientales a José Reyes, quien tendrá una agenda de actividades para compartir con los fanáticos de los Potros.

Lleguen temprano y compartan con la “Melaza”

Dominicana Vs Puerto Rico en NYC

La liga dominicana hace una pausa para que nuestros jugadores viajaran a NY para el partido de estrella ante los Boricuas en el Citi Field, deseamos toda la suerte a nuestros representantes y como siempre, deseamos una victoria.

TBS de San Francisco arrancó en grande

Con una especial dedicatoria al Dr. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas y la participación de seis equipos por primera vez, arrancó con éxito el baloncesto superior de San Francisco de Macorís.

Un gran esfuerzo de los Clubes y un comité organizador preocupado para presentar un lindo espectáculo a los fanáticos desde el primer día, buen trabajo.

Mauricio y San Carlos

Una pena, que la final entre MB y SC, en el Distrito Nacional no cuente con el respaldo del fanático. No hay justificación para ello.