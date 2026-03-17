Aplausos para equipo de RD

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

En realidad, queríamos ganar el Clásico Mundial de Béisbol. No se pudo, pero creo que los dominicanos disfrutamos mucho y debemos felicitar a nuestros peloteros.

1- Creo que Albert Pujols se manejó bien como dirigente del equipo nacional.

2- Pienso que Nelson Cruz cumplió como gerente general.

3- Y felicito a Juan Núñez, presidente de la Federación de Béidbol, porque hizo lo que tenía que hacer.

Evaluación del Clásico

En los primeros juegos nos lucimos y cada dominicano brincó de alegría..

¿Por qué no ganamos?

Porque cuando juegan dos grandes, entonces cualquiera de los dos puede ganar. No fue contra cualquier equipo que perdimos. Perdimos de Estados Unidos, los dueños del béisbol.

¿Qué nos faltó? Un chin de suerte.

Fernando Tatis Jr pudo empatar el juego. Austin Wells pudo anotar desde tercera y el arbitraje nos maltrató.