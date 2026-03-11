Impacto deportivo
Aplausos también para Albert Pujols
Pujols ya triunfó en Lidom y ahora lo puede hacer en el Clásico Mundial.
En los primeros juegos hemos tenido héroes diferentes en el bateo y hasta el pitcheo ha superado las expectativas.
Hemos visto brillar a Juan Soto, Vladdy Guerrero y Fernando Tatis Jr, entre otros.
Pero, ¿qué me dicen el dirigente Albert Pujols?
Creo que también merece aplausos.
¿Qué hemos visto?
1- Buena comunicación.
2- Cero quejas.
3- Cero chismes.
4- Buena motivación.
Columnistas Deportes
¡RD toma control de Miami!
Franklin Mirabal
Está construyendo una hoja de servicio exitosa como dirigente.
El tiempo de Dios es perfecto y está con RD por destino de la vida.
Pujols estuvo a ley un toque para ser nombrado mánager de Anaheim.
Pujols estuvo a ley un toque para ser nombrado mánager de Anaheim.
Quizás Dios quería que tomara esta experiencia del Clásico.