Aplausos también para Albert Pujols

En los primeros juegos hemos tenido héroes diferentes en el bateo y hasta el pitcheo ha superado las expectativas.

Hemos visto brillar a Juan Soto, Vladdy Guerrero y Fernando Tatis Jr, entre otros.

Pero, ¿qué me dicen el dirigente Albert Pujols?

Creo que también merece aplausos.

¿Qué hemos visto?

1- Buena comunicación.

2- Cero quejas.

3- Cero chismes.

4- Buena motivación.

Pujols ya triunfó en Lidom y ahora lo puede hacer en el Clásico Mundial.

Está construyendo una hoja de servicio exitosa como dirigente.

El tiempo de Dios es perfecto y está con RD por destino de la vida.

Pujols estuvo a ley un toque para ser nombrado mánager de Anaheim.

Pujols estuvo a ley un toque para ser nombrado mánager de Anaheim.

Quizás Dios quería que tomara esta experiencia del Clásico.