Básket de la capital ya tiene fecha

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Los clubes de la capital están trabajando con tiempo para un torneo superior que será histórico.

¿Por qué? Será la edición número 50 y se jugará en el nuevo Palacio de los Deportes. Según comunicó el Comisionado, Nelson Ramírez, el evento de este año comenzará el 19 de agosto. Ramírez dijo que la decisión de la fecha inaugural se tomó tras una reunión que sostuvo con la directiva de Abadina y los ocho clubes participantes: los campeones del Mauricio Báez, Los Prados, San Carlos, Huellas del Siglo, El Millón, San Lázaro, Rafael Barias y Bameso. De manera unánime se pusieron de acuerdo sobre la fecha de inauguración del torneo superior, que en esta edición será memorable, por la celebración de la “Boda de Oro” y las múltiples historias que le acompañan, en un remozado Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, la casa del baloncesto desde el 1974.

Ramírez prometió que en los próximos días se convocará a una rueda de prensa para presentar a los integrantes del Comité Organizador del 50 TBS Distrito 2026 y su presidente.

Américo y Odalis

Se espera desde ahora una lluvia de noticias del evento de parte de Américo Celado y Odalís Sánchez, los jefes de las relaciones de públicas y TBS 50 que viene por lo alto

El nuevo Palacio

Pienso que ir a ver el nuevo Palacio de los Deportes será un tremendo incentivo para los fanáticos.

Un All Star

Ojalá algún experto seleccione los 50 mejores jugadores.