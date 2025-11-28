Se encienden las alarmas del Clásico

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Comenzó la cuenta regresiva rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, el evento que paralizará el mundo.

En RD y en todas partes será un toque de queda.Hablemos un poco sobre este gran evento. En el 2006 el campeón fue Japón.

En el 2009 el Campeón fue Japón.En el 2023 el Campeón fue República Dominicana.En el 2017 el Campeón fue Estados Unidos.En el 2023 el Campeón fue Japón.Vamos bien?.

El equipo de RD para el 2026

Tendremos como regulares, de manera tentativa, a Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr en los jardines.Manny Machado en tercera y José Ramírez como designado, Elly de la Cruz en el siore, Ketel Marte en segunda, Vladimir Guerrero Jr en primera y Yainer Díaz en la receptoría con Freddy Peralta como lanzador abridor.Te gusta?.

Cómo serán los grupos

En el Grupo D estarán la República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.En el Grupo A estarán Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.En el Grupo B estarán Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y BrasilEn el Grupo C estarán Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei.