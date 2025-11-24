Excelente Media Guide del Licey

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

L a organización de los Tigres del Licey es “Grandes Ligas” en todo lo que hace, y lo acaba de ratificar con el lanzamiento de su “Media Guide” o “Guía de Medios” para la temporada 2025-26.

Tiene un contenido maravilloso:

1- Un relato de cómo el Licey se quedó el año pasado a ley de unas pulgadas para ser tricampeón.

2- Un trabajo especial sobre el talento joven del Licey que viene con fuerzas.

3- El paso exitoso de Ricardo Ravelo por la presidencia del Licey.

4- Emilio Bonifacio: el capitán de los récords.

5- Licey honró a César Valdez por sus 300 ponches.

6- Se celebran los 25 años de los formidables profesionales Idelfonso Ureña y Fernando Custodio.

7- Honores para Rafael Úbeda, el gran directivo azul que partió y dejó un tremendo legado en el Licey.

8- Se resalta el gran impacto de las transmisiones de televisión y YouTube, que en conjunto superaron los 10 millones de vistas.

9- La presentación de la bella madrina María José Armenteros Alsina.

10- Un mar de estadísticas actuales y del pasado de sus grandes jugadores.

Felicidades a Alex Luna, Alex Rodríguez y Miguel Ángel Fernández.